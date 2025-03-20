Решить вопрос ЗАЭС в интересах США, но есть важный нюанс - Горбач

Сейчас между сторонами не обсуждается тот вариант развития событий на ЗАЭС, который бы был выгоден для Украины.

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При решении вопроса по Запорожской АЭС важно не нарушить суверенитет Украины / Коллаж: Главред, фото УНИАН

Что сказал Горбач:

В интересах Украины, РФ и США решить вопрос с ЗАЭС

Все имеющиеся сейчас варианты развития событий на ЗАЭС невыгодны для Украины

Безопасность на Запорожской АЭС и перспективы ее деоккупации входят в перечень вопросов, которые обсуждает США с Украиной и страной-агрессором Россией. Об этом в интервью Главреду рассказал исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач.

По его словам, в информационном пространстве есть немало слухов и сплетен относительно ЗАЭС и интерес к развитию событий на станции проявляет как и Украина, что понятно, так и РФ и США.

ЗАЭС / Инфографика: Главред

Есть несколько вариантов относительно судьбы Запорожской АЭС, среди которых, например, эксплуатация и потребление электроэнергии со станции Украиной при непосредственном контроле россиян, или американцев под наблюдением оккупантов. Очевидно, что Украине нельзя соглашаться на такое.

"Это очень серьезная десуверенизация Украины, и мы этого не можем допускать по политико-юридическим причинам. К тому же, где атомная станция, там и работники, которые живут в городе Энергодар, это все единое целое", - отметил Горбач.

Кроме этого есть идея о создании демилитаризованной зоны вдоль Днепра, начиная с Запорожья. Однако это может предусматривать определенные ограничения, в том числе водных ресурсов Днепра, а также использование водного транспорта.

Смотрите видео о том, какими могут быть действия США в отношении Украины и РФ в ближайшее время:

"Говорят о возобновлении работы Николаевского порта. И Украина действительно давно об этом говорила. А это будет предусматривать еще и контроль выхода из Днепробугского лимана с обеих сторон. Там есть Кинбурская коса и много разных деталей, которые могут обсуждаться, но все это будет означать ограничение украинского суверенитета над своей собственной территорией", - добавил исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии.

Любой из перечисленных вариантов так или иначе будет означать, что Украина идет на уступки, ведь такие сценарии развития событий абсолютно не выгодны для Киева.

Ситуация на Запорожской АЭС - последние новости

Напомним, Главред писал, что по последним сообщениям МАГАТЭ вблизи Запорожской АЭС не утихают постоянные обстрелы. Команда слышала взрывы на разных расстояниях от площадки, что свидетельствует о нестабильной ситуации с ядерной безопасностью на станции.

Ранее в Министерстве иностранных дел осудили нарушение рядом сотрудников МАГАТЭ суверенитета и территориальной целостности Украины, когда ротация отдельных сотрудников на Запорожской АЭС состоялась впервые без согласования с Украиной.

Накануне также президент Украины Владимир Зеленский заявил, что МАГАТЭ не согласится на эксплуатацию Запорожской атомной электростанции вне украинской энергосистемы, несмотря на попытки России добиться обратного.

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Кто такой Владимир Горбач Владимир Горбач - исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии, политический аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины. Автор более 75 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе - избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.

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