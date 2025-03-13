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Россия "помогла" Украине в Саудовской Аравии: как Кремль сыграл против себя

Анна Косик
13 марта 2025, 04:31
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Украина получила положительные результаты после встречи с делегацией США, в то время как планы РФ потерпели крах.
Россия, Переговоры в Саудовской Аравии
Россия не смогла негативно повлиять на результатах переговоров США и Украины / Колаж: Главред, фото: УНИАН, Офис Президента Украины

Что сказал Ус:

  • Россия совершила неразумное по отношению к себе действие во время переговоров Украины и США
  • Результаты встречи делегаций превзошли ожидания
  • Если РФ согласится на перемирие, начнется работа над обменами

После конфликта в Овальном кабинете между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой США Дональдом Трампом у многих были опасения относительно будущих отношений между странами.

Однако, как рассказал 24 каналу главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус, Украина сделала два шага, которые положительно повлияли на налаживание отношений с США.

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Первым шагом было сообщение Владимира Зеленского о визите в США, а вторым стала встреча украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии. Конструктивный разговор позволил выдвинуть предложение о 30-дневном прекращении огня. Страна-агрессор Россия пыталась повлиять на эти встречи, чем на самом деле сыграла против себя и фактически "помогла" Украине.

"Результаты очень положительные, если сравнивать с ожиданиями. Можно предполагать, что повлияло на такие результаты. По моему мнению, позиция США на этой встрече сформировалась еще и на фоне совместных военных учений России, Китая и Ирана неподалеку от Саудовской Аравии. Безусловно, Соединенным Штатам это не понравилось. Но это лишь мои догадки", - подчеркнул эксперт.

Переговоры в Саудовской Аравии, Саудовская Аравия, перемирие, прекращение огня, Инфографика Главред
Переговоры в Саудовской Аравии / Инфографика: Главред

Следующими шагами, по словам Уса, со стороны США может быть визит спецпредставителя Трампа по вопросам Ближнего Востока Стива Уиткоффа в Москву, где он рассчитывает услышать ответ РФ относительно перемирия.

Если страна-агрессор таки согласится на прекращение огня, то, скорее всего, начнется работа над обменом пленными и возвращением похищенных Россией украинских детей.

Переговоры Украины и США в Саудовской Аравии - что известно

Напомним, Главред писал, что в рамках переговоров с США Украина готова двигаться к миру и рассчитывает на гарантии безопасности, которые стали бы предохранителем от повторения российской агрессии в будущем. Об этом заявил глава украинской делегации на переговорах с США в Саудовской Аравии, руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Впоследствии, по итогам встречи в Джидде, стало известно, что во время переговоров стороны сделали важные шаги для достижения стабильного мира в Украине.

В результате Киев предложил три ключевых шага на встрече с делегацией США: тишина в небе, тишина на море, меры установления доверия. Украина поддержала предложение Вашингтона установить полное прекращение огня на 30 дней.

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Кто такой Иван Ус?

Иван Ус - украинский эксперт Совета внешней политики "Украинская призма", главный консультант Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук.

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