Рождение наследника Путина: появился неожиданный прогноз о конце войны и развале РФ

Владимир Путин / УНИАН

После провала планов Владимира Путина об оккупации Украины Россия оказалась под угрозой распада через определенный промежуток времени, заявила таролог Елена Бюн.

Она пояснила, что из-за серьезного психического расстройства Путин действительно вынашивал план уничтожения Украины: "Однако потому, что война пошла совсем не так, как он задумал, это психическое состояние только усилилось. В итоге скоро это приведет его к "изгнанию с трона" (освобождению) и полной потере авторитета".

Эксперт уверена, что Путин не просто хотел присоединить к России другие страны, но и насадить им свою дьявольскую идеологию.

Она уверена, что Украина полностью уничтожила планы Путина: "Карты говорят, что прекращение огня и вывод русских войск с нашей территории уже близко. Они отчетливо показывают, что это уже не за горами".

По ее данным, карты также показывают "переход бункерного на тот свет": "Происходящее в Украине пошло бумерангом на Россию и будет нести серьезные последствия как для страны, так и для самого бункерного. Это ускорит распад России, отдельных структур в ней и постепенно приведет к замене находящихся на верхушке российской власти людей".

Вместе с тем таролог отметила, что из-за ужасной трагедии Украина станет еще сильнее и крепче, она отстроится достаточно быстро и станет одной из самых красивых стран мира.

"Карты говорят, что сейчас происходит "рождение" нового наследника, которому нужно будет на время взять власть в свои руки. Но пока это тайна, чтобы все сделать незаметно и постепенно. Также скоро возможно появление на публике двойника Путина для того, чтобы сделать передачу власти приличной и красивой. Что-то туманное и скрытое происходит сейчас в кремле, ситуация не до конца ясна", - добавила Бюн.

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Напомним, ранее астролог Дмитрий Уранус спрогнозировал, что в ближайшей перспективе ход боевых действий в Украине будет характеризоваться усложнением.