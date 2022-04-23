Рождение наследника Путина: появился неожиданный прогноз о конце войны и развале РФ

Украина полностью уничтожила планы Владимира Путина, говорит Елена Бюн.
После провала планов Владимира Путина об оккупации Украины Россия оказалась под угрозой распада через определенный промежуток времени, заявила таролог Елена Бюн.
Она пояснила, что из-за серьезного психического расстройства Путин действительно вынашивал план уничтожения Украины: "Однако потому, что война пошла совсем не так, как он задумал, это психическое состояние только усилилось. В итоге скоро это приведет его к "изгнанию с трона" (освобождению) и полной потере авторитета".
Эксперт уверена, что Путин не просто хотел присоединить к России другие страны, но и насадить им свою дьявольскую идеологию.
Она уверена, что Украина полностью уничтожила планы Путина: "Карты говорят, что прекращение огня и вывод русских войск с нашей территории уже близко. Они отчетливо показывают, что это уже не за горами".
По ее данным, карты также показывают "переход бункерного на тот свет": "Происходящее в Украине пошло бумерангом на Россию и будет нести серьезные последствия как для страны, так и для самого бункерного. Это ускорит распад России, отдельных структур в ней и постепенно приведет к замене находящихся на верхушке российской власти людей".
Вместе с тем таролог отметила, что из-за ужасной трагедии Украина станет еще сильнее и крепче, она отстроится достаточно быстро и станет одной из самых красивых стран мира.
"Карты говорят, что сейчас происходит "рождение" нового наследника, которому нужно будет на время взять власть в свои руки. Но пока это тайна, чтобы все сделать незаметно и постепенно. Также скоро возможно появление на публике двойника Путина для того, чтобы сделать передачу власти приличной и красивой. Что-то туманное и скрытое происходит сейчас в кремле, ситуация не до конца ясна", - добавила Бюн.
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Напомним, ранее астролог Дмитрий Уранус спрогнозировал, что в ближайшей перспективе ход боевых действий в Украине будет характеризоваться усложнением.