Украина может убедить Путина закончить войну: дипломат назвал весомый аргумент

Что сказал Огрызко:
- После обещанных поставок оружия Украина расширит удары по объектам России
- Украина вместе с новым оружием и санкциями против РФ получит преимущество
После изменения риторики относительно войны, начатой страной-агрессором Россией, президент США Дональд Трамп пообещал поддерживать Украину в частности путем поставки ей необходимого вооружения.
В частности речь может идти об оружии, с помощью которого украинские военные смогут бить по большему количеству стратегических объектов на территории РФ. Это было бы чрезвычайно понятным аргументом для Путина, в интервью Главреду рассказал дипломат, руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.
"Давайте не забывать, что Трамп изменил свою позицию и теперь говорит: "Да, я не буду продавать напрямую, я буду продавать через Европу". А какая разница? В конце концов, результат будет тот, который нам нужен", - отметил он.
Смотрите видео об изменении риторики Трампа в отношении Путина:
Поэтому вместе с санкционным давлением на РФ, поставки оружия должны дать Украине очень серьезные преимущества уже в ближайшее время.
"Тянуть дальше невозможно - российский террор продолжается. Мы должны сделать все, чтобы он прекратился максимально быстро. А дальше жизнь подскажет нам, какие политико-дипломатические шаги надо будет сделать, чтобы Путин убрался с украинской земли, и мы наконец забыли об этой территории раз и навсегда", - добавил Огрызко.
Поставки оружия Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что Министерство обороны США заключило контракт на 3,5 миллиарда долларов с компанией Raytheon Technologies на производство ракет средней дальности "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM для Украины и стран-партнеров.
Ранее также глава Офиса президента Андрей Ермак обсудил с советниками лидеров стран Европы подготовку двустороннего соглашения между Украиной и США в сфере безопасности.
Накануне стало известно, что Германия передаст Украине два зенитных ракетных комплекса большой дальности Patriot. Это стало возможным благодаря соглашению с США, по которому Берлин первым получит новейшие системы взамен
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О персоне: Владимир Огрызко
Владимир Огрызко - украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 по март 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996).
В Министерстве иностранных дел (сначала УССР, затем - независимой Украины) - с 1978 года. Первая должность Огрызко во внешнеполитическом ведомстве - атташе отдела печати, которую он получил сразу после окончания Киевского государственного университета им.Т.Шевченко.
В 1992 году Огрызко присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла Украины. С 1992 по 1996 г. он служил советником, советником-посланником посольств Украины в ФРГ и Австрии. Следующие три года руководил Управлением внешней политики, главным управлением по вопросам внешнеполитической деятельности Администрации президента Украины.
В 1999-2004 годах - чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Австрия и постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене. Еще год - посол по особым поручениям МИД Украины. С февраля 2005-го - первый заместитель министра иностранных дел Бориса Тарасюка.
18 декабря 2007-го назначен на должность министра иностранных дел Украины в коалиционном правительстве Юлии Тимошенко. 3 марта 2009 года уволен Верховной Радой по инициативе Кабмина.
17 марта 2009-го назначен президентом Ющенко на должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисы Богатыревой. Оставил должность вместе с увольнением с должности Ющенко в феврале 2010 года.
В сентябре 2010 года Огрызко вступил в партию Наша Украина. В июле 2012 года он сложил полномочия члена президиума и заместителя председателя политсовета партии и прекратил свое членство в ней.
С сентября 2014 года дипломат руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как "Новое время", "Украинская правда".
С 2022 года проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.
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