Украина вернула из плена 76 человек: Верещук рассказала о новом обмене с РФ

Пленные российские военные

Украина и Россия провели новый обмен пленными, рассказала вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

В результате пятого обмена пленными домой возвращаются 76 граждан Украины, сообщила она в Telegram.

"Сегодня мы обменяли 60 военнослужащих, из них 10 – офицеров. Также домой возвращаются 16 гражданских лиц. Это был пятый обмен пленными. Всего 76 человек", - подчеркнула Верещук.

Напомним, 1 апреля, состоялся обмен пленными в Запорожской области. Это был второй за время войны России в Украине обмен военнопленными. Были освобождены 86 украинских героев, которых удерживали оккупанты. Среди освобожденных - 15 женщин.

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Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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