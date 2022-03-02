В Изюме оккупанты повредили газопровод

В Изюме повредили газопровод

В городе Изюм (Харьковская область) российские оккупанты обстреляли газопровод. Жителей призывают сократить до минимума потребление газа, сообщает заместитель городского головы Владимир Мацокин в Facebook.

"Просим население города немедленно уменьшить потребление газа! К минимуму. Враг повредил магистральный газопровод. Ведутся срочные ремонтные работы", - написал он.

Напомним, ранее советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил о том, что оккупанты РФ замедлили наступление в Украине.

"Были нанесены нанесены авиационные и артиллерийские удары, которые сбили темпы российской операции. Сейчас они восстанавливают потери и никуда не двигаются ",– рассказал он.

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