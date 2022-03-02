В Изюме оккупанты повредили газопровод

Жителей призывают сократить до минимума потребление газа, сообщает заместитель городского головы Владимир Мацокин.
В городе Изюм (Харьковская область) российские оккупанты обстреляли газопровод. Жителей призывают сократить до минимума потребление газа, сообщает заместитель городского головы Владимир Мацокин в Facebook.
"Просим население города немедленно уменьшить потребление газа! К минимуму. Враг повредил магистральный газопровод. Ведутся срочные ремонтные работы", - написал он.
Напомним, ранее советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил о том, что оккупанты РФ замедлили наступление в Украине.
"Были нанесены нанесены авиационные и артиллерийские удары, которые сбили темпы российской операции. Сейчас они восстанавливают потери и никуда не двигаются ",– рассказал он.
Читайте также:
- Польша и Украина построят газопровод для поставок газа между государствами – Моравецкий
- Вторая попытка: почему Украина и Польша снова взялись строить газопровод
- В Харьковской области мощный взрыв: войска РФ взорвали газопровод
Автор: Катя Трохименко