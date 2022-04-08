ВСУ мощно "вломили" оккупантам на Донбассе: сожгли 9 танков и 2 "вертушки" РФ

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За сутки пятницы, 8 апреля, в зоне проведения ООС Вооруженные силы Украины отбили 7 атак российских оккупантов.

При этом уничтожена 21 единица военной техники, сбиты два вертолета и крылатая ракета, сообщили в пресс-центре штаба. Об этом идет речь в сводке штаба ООС.

"В течение текущих суток было успешно отбито 7 атак врага… украинские защитники уничтожили 9 танков, 7 единиц бронированной и 5 единиц автомобильной техники противника", – сказано в вечерней сводке.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили два вертолета и одну крылатую ракету врага.

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Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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