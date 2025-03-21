Запасы на нуле: у россиян заканчивается самый популярный тип оружия

Российские танки Т-72 больше не поступают на фронт в большом количестве.

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Россияне столкнулись с проблемой на фронте / Коллаж: Главред, фото 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, wikimedia.org

Вкратце:

У россиян, вероятно, почти заканчиваются танки Т-72

Враг не перебрасывает этот тип оружия на фронт в нужных количествах

В стратегии войны, которую Россия ведет против Украины, проблема может возникать не только в недостатке личного состава, но в запасах техники, в частности танков и бронетехники. OSINT-исследователь Ричард Верекер пишет, что, вероятно, у российских оккупантов заканчиваются танки Т-72, которые до того составляли основу танкового парка ВС РФ.

"Российские потери танков демонстрируют необычную картину", - написал он в своем блоге на платформе Х. видео дня

Аналитик отметил, что в течение последних месяцев у россиян потери Т-72 начали стремительно снижаться и к марту упали практически до нуля.

По его данным, сейчас две трети российских потерь в танках приходятся на Т-80, который перестали серийно выпускать в 1996 году.

Еще четверть потерь приходится на Т-62, которые производились до 1975 года. И лишь на третьем месте по количеству потерь идет самый новый из используемых в боях танк Т-90.

Верекер интересуется, куда исчезли российские Т-72 из списков потерянной техники оккупантов.

Он обращает внимание на то, что танки Т-72, которые были сняты с хранения и прошедшие модернизацию машины больше не поступают на фронт в значительных количествах.

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Как писал Главред, ВСУ отбили штурм врага с бронетехникой на Купянском направлении. Пилоты дронов меткими ударами отработали по вражеской бронетехнике, лишив оккупантов нескольких бронемашин. В результате наступление РФ было отбито без потерь украинских позиций. В то же время противник остался без 2 танков, 2 БМП и БТР.

Накануне стало известно, что на Купянском направлении оккупационные войска страны-агрессора России пытаются полностью захватить левый берег реки Оскол, однако их планы разрушают украинские военные.

Недавно Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что благодаря слаженным и профессиональным действиям украинских защитников общие потери оккупантов в живой силе с начала года уже превысили 100 тысяч человек.

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