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Запасы на нуле: у россиян заканчивается самый популярный тип оружия

Марина Фурман
21 марта 2025, 23:06
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Российские танки Т-72 больше не поступают на фронт в большом количестве.
ВСУ, армия РФ
Россияне столкнулись с проблемой на фронте / Коллаж: Главред, фото 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, wikimedia.org

Вкратце:

  • У россиян, вероятно, почти заканчиваются танки Т-72
  • Враг не перебрасывает этот тип оружия на фронт в нужных количествах

В стратегии войны, которую Россия ведет против Украины, проблема может возникать не только в недостатке личного состава, но в запасах техники, в частности танков и бронетехники. OSINT-исследователь Ричард Верекер пишет, что, вероятно, у российских оккупантов заканчиваются танки Т-72, которые до того составляли основу танкового парка ВС РФ.

"Российские потери танков демонстрируют необычную картину", - написал он в своем блоге на платформе Х.

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Аналитик отметил, что в течение последних месяцев у россиян потери Т-72 начали стремительно снижаться и к марту упали практически до нуля.

По его данным, сейчас две трети российских потерь в танках приходятся на Т-80, который перестали серийно выпускать в 1996 году.

Еще четверть потерь приходится на Т-62, которые производились до 1975 года. И лишь на третьем месте по количеству потерь идет самый новый из используемых в боях танк Т-90.

Верекер интересуется, куда исчезли российские Т-72 из списков потерянной техники оккупантов.

Он обращает внимание на то, что танки Т-72, которые были сняты с хранения и прошедшие модернизацию машины больше не поступают на фронт в значительных количествах.

Ситуация на фронте - новости по теме

Как писал Главред, ВСУ отбили штурм врага с бронетехникой на Купянском направлении. Пилоты дронов меткими ударами отработали по вражеской бронетехнике, лишив оккупантов нескольких бронемашин. В результате наступление РФ было отбито без потерь украинских позиций. В то же время противник остался без 2 танков, 2 БМП и БТР.

Накануне стало известно, что на Купянском направлении оккупационные войска страны-агрессора России пытаются полностью захватить левый берег реки Оскол, однако их планы разрушают украинские военные.

Недавно Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что благодаря слаженным и профессиональным действиям украинских защитников общие потери оккупантов в живой силе с начала года уже превысили 100 тысяч человек.

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Что такое OSINT

Разведка из открытых источников (англ. Open source intelligence, OSINT) - это сбор и анализ данных, полученных из открытых источников (открытых источников и общедоступной информации), для получения разведывательных данных, пригодных для практических действий.

OSINT в первую очередь используется в функциях национальной безопасности, правоохранительных органов и бизнес-разведки, а также имеет ценность для аналитиков, которые используют неконфиденциальную разведывательную информацию для ответа на секретные, несекретные или собственные разведывательные запросы в рамках предыдущих разведывательных дисциплин, сообщает Википедия.

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