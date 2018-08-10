Индийский политик явился в парламент в образе Адольфа Гитлера

Индийскому депутату не впервой перевоплощаться в эпичные образы / скриншот из видео

Депутат индийского парламента Нарамалли Сивапрасад устроил небольшой перформанс - политик появился на работе в образе фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера.

Депутат от оппозиционной партии «Телугу Десам» приклеил себе усы и надел пиджак цвета хаки, на рукаве у него красовалась свастика. При встрече с коллегами он подражал немецкой речи, передает телеканал Sky News.

Читайте такжеВо Львове учительница из-за поздравления Гитлеру в соцсети лишилась работыСивапрасад пояснил, что хочет привлечь внимание к проблемам штата Анхдра Прадеш, которому-де нужно предоставить особый статус. По его словам, премьер-министр страны Нарендра Моди «не понимает, что нужно людям», а этот поступок должен убедить главу правительства не идти по стопам Гитлера.

Сивапрасад, в прошлом - актер, уже не в первый раз приходит на работу в образе других людей. Так, ранее он появлялся на заседаниях парламента в образах гуру Сатья Саи, мудреца Нарада, фермера, пастуха и женщины.

Напомним, ранее сообщалось о том, что во Львове депутат от партии "Свобода" поздравила Гитлера с Днем рождения, а также о том, что возле скандинавских берегов обнаружили подлодку немецкого диктатора.