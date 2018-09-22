Десятки погибших и раненых: опубликованы кадры расстрела военного парада в Иране

22 сентября 2018, 16:57

Силовики ликвидировали троих террористов на месте, четвертый от ран скончался в больнице.

В Иране боевики устроили нападение во время парада / Reuters

В Иране в результате нападения боевиков во время военного парада в городе Ахваз погибли 29 человек, более 60 получили ранения.

При этом боевики стреляли в трибуну, на которой находились иранские чиновники, чтобы наблюдать за ежегодным парадом, посвященным началу войны Исламской Республики с Ираком в 1980-1988 гг., сообщает Reuters

Также известно, что среди погибших есть женщины и дети.

Силовики ликвидировали троих террористов на месте, четвертый от ран скончался в больнице.

Министр иностранных дел Мохаммед Джавад Зариф заявил, что нападение было организовано "региональными спонсорами террора", имея в виду, как обычно, врагов Ирана - Саудовскую Аравию и Израиль, а также США. Он отметил, что Тегеран решительно отреагирует на эти действия.

Напомним, ранее Иран обвинил США в подготовке государственного переворота.

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