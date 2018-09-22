Десятки погибших и раненых: опубликованы кадры расстрела военного парада в Иране

Силовики ликвидировали троих террористов на месте, четвертый от ран скончался в больнице.
В Иране в результате нападения боевиков во время военного парада в городе Ахваз погибли 29 человек, более 60 получили ранения.
При этом боевики стреляли в трибуну, на которой находились иранские чиновники, чтобы наблюдать за ежегодным парадом, посвященным началу войны Исламской Республики с Ираком в 1980-1988 гг., сообщает Reuters
Также известно, что среди погибших есть женщины и дети.
Силовики ликвидировали троих террористов на месте, четвертый от ран скончался в больнице.
Министр иностранных дел Мохаммед Джавад Зариф заявил, что нападение было организовано "региональными спонсорами террора", имея в виду, как обычно, врагов Ирана - Саудовскую Аравию и Израиль, а также США. Он отметил, что Тегеран решительно отреагирует на эти действия.
Напомним, ранее Иран обвинил США в подготовке государственного переворота.