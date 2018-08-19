Иран обвинил США в подготовке государственного переворота

Глава МИД Ирана напомнил, что в этом году исполняется 65 лет с момента проамериканского государственного переворота в Иране.
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обвинил США в создании "группы действий", которая должна будет осуществить в стране государственный переворот. Об этом глава иранского ведомства сообщил в воскресенье, 19 августа, в своем Twitter.
"В этот день 65 лет назад США скинули избранное народом демократическое Читайте такжеВ Иране дали оценку жестким санкциям СШАправительство доктора наук, премьер-министра Ирана Мохаммеда Мосаддыка, восстановив диктатуру и подчинив себе иранцев на следующие 25 лет", - заявил глава МИД.
По его словам, сейчас входящая в Госдепартамент США "группа действий" мечтает сделать то же самое с помощью давления, дезинформации и демагогии".
Ранее президент Ирана Хасан Роухани предупредил Дональда Трампа, что война с Ираном - это "мать всех войн".
В начале мая Трамп объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий - ядерного соглашения, заключенного в 2015 году между Ираном и "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция и Германия), а также о восстановлении санкций как в отношении Тегерана, так и против стран, которые развивают торгово-экономические отношения с Ираном.