Иран обвинил США в подготовке государственного переворота

Глава МИД Ирана Джавад Зариф считает, что США готовятся свергнуть законную власть Ирана / АР

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обвинил США в создании "группы действий", которая должна будет осуществить в стране государственный переворот. Об этом глава иранского ведомства сообщил в воскресенье, 19 августа, в своем Twitter.

"В этот день 65 лет назад США скинули избранное народом демократическое Читайте такжеВ Иране дали оценку жестким санкциям СШАправительство доктора наук, премьер-министра Ирана Мохаммеда Мосаддыка, восстановив диктатуру и подчинив себе иранцев на следующие 25 лет", - заявил глава МИД.

По его словам, сейчас входящая в Госдепартамент США "группа действий" мечтает сделать то же самое с помощью давления, дезинформации и демагогии".

Ранее президент Ирана Хасан Роухани предупредил Дональда Трампа, что война с Ираном - это "мать всех войн".

В начале мая Трамп объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий - ядерного соглашения, заключенного в 2015 году между Ираном и "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция и Германия), а также о восстановлении санкций как в отношении Тегерана, так и против стран, которые развивают торгово-экономические отношения с Ираном.