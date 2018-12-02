Российские журналисты попытались проникнуть на военную базу в Британии

Министерство обороны Британии приказало не пропускать журналиста на военные объекты / Фото: Reuters

Министерство обороны Великобритании сочло журналистов пропагандистского кремлевского телеканала шпионами после того, как они попытались проникнуть на одну из военных баз британских вооруженных сил.

Министерство даже разослало на все военные объекты предупреждение, сообщает Daily Mail.

21 ноября камеры журналист "Первого канала" Тимур Сиразиев и оператор Дмитрий Волков попали на камеры видеонаблюдения одной из военных баз в Беркшире в районе штаб-квартиры 77-й бригады вооруженных сил Великобритании. При этом, как указывается в информации минобороны Британии, журналисты вели видеосъемку.

Министру обороны Гэвину Уильямсону немедленно сообщили об инциденте; по факту проникновения начали расследование.

Британским военным разослали фото журналиста с требованием немедленно сообщать о его появлении у военных объектов в полицию, а также избегать с ним разговоров и любого взаимодействия.

Предупреждение / Daily Mail

Читайте такжеВ Австрии не увидели драмы в скандале с российским шпиономК предупреждению прикреплены фотокопия пресс-карты Сиразиева и фото с камер наблюдения автомобиля "Тойота Авенсис", в котором передвигается журналист.

77-я бригада вооруженных сил Великобритании занимается кибербезопасностью, борьбой с террористической пропагандой в интернете, психологическими операциями, а также работой в социальных сетях. После съемок в эфире пропагандистского телеканала был показан сюжет о британской "фабрике троллей", в которой фигурировала эта бригада.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в кибератаках на расследующую отравление Скрипаля и его дочери лабораторию подозревают российских хакеров.