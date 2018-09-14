В Нидерландах "повязали" россиян-"шпионов" по делу Скрипалей - СМИ

Российские спецслужбисты.Иллюстративное фото / "Прямий"

В Нидерландах задержали и выслали двух российских граждан, ехавших транзитом в Швейцарию и подозреваемых в шпионаже.

Соответствующее сообщение опубликовали журналисты радиостанции "Немецкая волна". По версии нидерландских правоохранителей, двое россиянин направлялись в Швейцарию ради того, чтобы заполучить данные лаборатории в швейцарском городе Шпиц, которая, среди прочего, занималась исследовала атаки с помощью химического оружия в Сирии, а также отравлением бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в английском городе Солсбери.

Задерживали подозреваемых в шпионаже во время выполнения совместной операции спецслужб Нидерландов, Швейцарии и Великобритании.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в кибератаках на расследующую отравление Скрипаля и его дочери лабораторию подозревают российских хакеров.