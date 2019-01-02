Взрыв в Магнитогорске: резко увеличилось число погибших

В Магнитогорске из-под завалов достали еще одно тело / verstov.info

Из-под завалов жилого многоэтажного дома в Магнитогорске, где утром 31 декабря обрушился подъезд, извлекли еще одного погибшего, сообщили в МЧС России. Таким образом, число жертв достигло 20 человек.

В то же время Telegram-канал Mash сообщил о 21 жертве. По их данным, из-под обломков достали еще одного мужчину.

Ранее сообщалось о 16 погибших. При этом возросло число погибших детей – до двух.

Спасатели нашли еще одного мужчину, уточняет пресс-служба российского МЧС.

Поисковая операция еще продолжается.

Ранее из-под завалов достали выжившего 10-месячного младенца. Малыш провел под завалами почти сутки.

Напомним, утром 31 декабря в Магнитогорске в одной из жилых многоэтажек обрушился подъезд, сначала стало известно о трех погибших, а позже появилась информация об 11 жертвах.

Основной версией причины обрушения подъезда считают взрыв бытового газа. Потом ряд российских СМИ, ссылаясь на источники, писали, что взрыв в доме был не трагической случайностью, а терактом.

В Магнитогорске из-за обрушения подъезда многоэтажки ввели режим чрезвычайной ситуации.

Ранее в МИД Украины прокомментировали вероятную гибель украинки в обвале в Магнитогорске. По информации ведомства, официальные данные из России пока не поступали.

Как сообщалось, в Москве под гимн рухнул мост, много пострадавших. Мост обрушился, когда люди поздравляли друг друга с Новым годом.