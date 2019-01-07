Американские военные разорвали на части флаг Литвы

Флаг Литвы / Reuters

В литовском городе Каунас американские военные сорвали со здания прокуратуры государственный флаг и разорвали его на части.

Как сообщает портал Baltnews, заявление об акте вандализма в полицию написал очевидец.

Отмечается, что инцидент произошел в апреле 2018 года. По неофициальной информации, дело решили не предавать огласке.

Инцидент обсуждался с представителями Минобороны страны и командованием американских военных.

Ранее сообщалось, что в селе Новоселовка Царичанского района Днепропетровской области мужчина разорвал на части флаг Украины.