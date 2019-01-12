"Старое корыто": выжившие моряки рассказали о кораблекрушении у берегов Турции

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Украинские моряки, спасенные после кораблекрушения у берегов Турции, рассказали о пережитой трагедии.

Кок судна Татьяна Будко была единственной женщиной в экипаже.

"Боялись – это вообще не то слово. Вообще-то я верила, что я не могу так умереть, до последнего. Вертолет увидела – как-то отлегло", - отметила она.

Матрос Олег Геращенко вспоминает громкий треск, с которым корабль разломился пополам, крики и сигнал тревоги. Он подчеркнул, что моряки выжили благодаря гидрокостюмам и быстрым действиям турецкой службы береговой охраны.

Пропавший моряк Владимир Овдиенко отмечал, что видел пробоину судна, сообщает ТСН.

"Такое впечатление, что он переломится пополам – так говорил. Судно старое, он говорил, старое, как корыто", - рассказывает Татьяна Подолян.

"Был сильный шторм, волны были по четыре-пять метров. Для нашего судна это слишком много. Когда судно пошло на дно, все оказались в воде. Кто успел в шлюпку, кто успел в плот, кто просто в воде оказался", - рассказал спасенный моряк Евгений Яценко.

Напомним, ранее сообщалось, что на Балтике украинский моряк выпал за борт судна.