Шансы на выживание близки к нулю: на Балтике украинский моряк выпал за борт судна

Украинский моряк выпал за борт судна / Скриншот

Украинский моряк выпал за борт с торгового судна в Балтийском море недалеко от Владиславова (Поморское воеводство) на севере Польши.

При этом поиски моряка продолжались более 5 часов в пределах 5 морских миль от побережья в районах Пуцкого и Гданьского заливов. Инцидент произошел ночью. Поиски остановили около 7 часов утра.

Как передает Польское радио, в поисково-спасательной операции приняли участие судна Морской службы поиска и спасения (SAR), вертолет, Водная волонтерская служба скорой помощи (WOPR) и пограничники.

"Шансы на обнаружение украинского моряка живым близки к нулю", - заявили в Морской службе поиска и спасения.

Напомним, 7 января у берегов Турции затонул сухогруз Volgo-Balt 214, шедший под флагом Панамы. Из 13 членов экипажа судна 11 были украинцами.

В результате крушения судна погибли четверо наших соотечественников, а остальные члены экипажа были госпитализированы в больницы города Самсун.