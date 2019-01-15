"Думала, это х*хлы на нас напали": россияне рассказали об эмоциях после взрыва дома в Шахтах

Обрушение дома поначалу списали на атаку украинцев / Фото: Новая газета

Местные жители города Шахты Ростовской области, где в доме произошел 14 января масштабный взрыв, посчитали, что на город напала Украина, а уже после разобрались в причинах трагедии.

"Мы выглянули в окно, но ничего не было видно, только стена пыли стояла. У нас все соседи повыходили. Стало так страшно. Я подумала, что это хохлы на нас напали", - цитирует Новая газета россиянку, которая живет в доме на соседней улице.

Далее горожане и очевидцы трагедии рассказали о последствиях взрыва, а журналисты описали впечатления с места событий. Однако читателям из большой статьи наиболее запомнился фрагмент с "х*хлами", поскольку более яркую демонстрацию результата российской пропаганды сложно отыскать.

"Мои глубокие соболезнования всем пострадавшим от взрыва. А "хохлы" тут ни причем. Дожили. Враги, враги — кругом враги. До чего же трудно жить россиянам в окружении врагов, а без них и вовсе невозможно", — пишет Владимир Рихтер.

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"Как же надо запудрить мозги своим гражданам, чтобы первое, что подумали: "хохлы напали". Когда это хохлы нападали на Россию? Последний раз это был, наверное, гетьман Сагайдачный, да и России тогда не было, а Московское царство", — комментирует Микола Унгурян.

"Уже начинает приходить понимание, что за "ихтамнетов" и "отпускников" может наступить ответка", - заметил пользователь Ваня Русский.

"Ключевое слово в статье — хохлы. Отражает всю суть российского современного общества. Вокруг одни пиндосы, чурки, хохлы и т. п. И только россияне — русские, избранные... Стыдно за таких индивидуумов", — пишет еще один комментатор.

Ранее сообщалось, что в Шахтах в многоэтажке на девятом этаже произошел взрыв газовоздушной смеси, повреждены четыре квартиры — две на девятом этаже и две — на восьмом. Позже стало известно об увеличении количества жертв масштабного взрыва.