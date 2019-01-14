Взрыв и обрушение части многоэтажки: появились новые плохие новости из России

В Шахтах в многоэтажке после чрезвычайного происшествия погиб человек / Скриншот видео с youtube.com

В российском городе Шахты Ростовской области в результате взрыва, после которого произошло обрушение части многоэтажки, погиб один человек.

В Шахтах под завалами многоэтажки могут находиться шесть человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

По данным оперативного штаба, в четырех квартирах, которые были разрушены в результате взрыва, проживали 14 человек, в частности, трое детей, семь из них были спасены, а один — погиб. Ранее сообщалось, что в Шахтах в многоэтажке на девятом этаже произошел взрыв газовоздушной смеси, повреждены четыре квартиры — две на девятом этаже и две — на восьмом.

Напомним, утром 31 декабря в российском Магнитогорске в одной из жилых многоэтажек обрушился подъезд, сначала стало известно о трех погибших, а позже появилась информация о 39 жертвах. Из-под завалов достали выжившего 10-месячного младенца.

Основной версией причины обрушения подъезда считают взрыв бытового газа. В Магнитогорске из-за обрушения подъезда многоэтажки ввели режим чрезвычайной ситуации. Потом ряд российских СМИ, ссылаясь на источники, писали, что взрыв в доме был не трагической случайностью, а терактом.