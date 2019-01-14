В России снова обрушилась часть многоэтажки, под завалами есть люди

В Шахтах в многоэтажке произошел взрыв, часть здания обрушилась / Скриншот видео с youtube.com

В российском городе Шахты Ростовской области в одном из жилых многоэтажных домов на девятом этаже произошел взрыв, обрушилась часть постройки, повреждены четыре квартиры.

В результате обрушения части дома под завалами могут находиться семь человек, сообщил ТАСС представитель МЧС.

По словам собеседника агентства, на месте взрыва в доме проводятся поисково-спасательные работы (работают почти 120 человек, 35 единиц техники), а для жителей поврежденного дома развернут пункт временного размещения.

"…в квартире на девятом этаже в городе Шахты произошел взрыв газовоздушной смеси… повреждены четыре квартиры — две на девятом этаже и две — на восьмом. Всего в доме 72 квартиры...", — отметило агентство.

Напомним, утром 31 декабря в российском Магнитогорске в одной из жилых многоэтажек обрушился подъезд, сначала стало известно о трех погибших, а позже появилась информация о 39 жертвах. Из-под завалов достали выжившего 10-месячного младенца.

Основной версией причины обрушения подъезда считают взрыв бытового газа. В Магнитогорске из-за обрушения подъезда многоэтажки ввели режим чрезвычайной ситуации. Потом ряд российских СМИ, ссылаясь на источники, писали, что взрыв в доме был не трагической случайностью, а терактом.