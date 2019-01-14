Названа основная версия взрыва в многоэтажке в Шахтах

Главная версия российских правоохранителей взрыва в многоэтажке в Шахтах — утечка газа / Скриншот видео с youtube.com

В России правоохранители считают основной версией взрыва в многоэтажке в городе Шахты Ростовской области, после которого произошло обрушение части дома, утечку бытового газа.

После взрыва в Шахтах начались обыски в газоснабжающей и управляющей компаниях, сообщила ТАСС официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

По факту взрыва в многоэтажке начато дело по ч. 3 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) уголовного кодекса России.

Ранее сообщалось, что в Шахтах в многоэтажке на девятом этаже произошел взрыв газовоздушной смеси, повреждены четыре квартиры — две на девятом этаже и две — на восьмом, погиб один человек.

Напомним, утром 31 декабря в российском Магнитогорске в одной из жилых многоэтажек обрушился подъезд, сначала стало известно о трех погибших, а позже появилась информация о 39 жертвах. Из-под завалов достали выжившего 10-месячного младенца. Основной версией причины обрушения подъезда считают взрыв бытового газа. В Магнитогорске из-за обрушения подъезда многоэтажки ввели режим чрезвычайной ситуации. Потом ряд российских СМИ, ссылаясь на источники, писали, что взрыв в доме был не трагической случайностью, а терактом.