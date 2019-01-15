Взрыв и обрушение части многоэтажки в России: число жертв возросло

В Шахтах количество жертв взрыва в многоэтажке возросло до двух человек / Скриншот видео с youtube.com

В России в городе Шахты Ростовской области количество жертв взрыва, в результате которого произошло обрушение части многоэтажки, возросло до двух человек.

В Шахтах под завалами дома нашли тело женщины, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя МЧС РФ.

По данным агентства, пока неизвестна судьба еще троих жителей поврежденной части многоэтажки.

"…Найдена погибшая женщина, предположительно из 72-й квартиры", — отметили в министерстве.

Ранее сообщалось, что в Шахтах в многоэтажке на девятом этаже произошел взрыв газовоздушной смеси, повреждены четыре квартиры — две на девятом этаже и две — на восьмом, погиб один человек.

Напомним, утром 31 декабря в российском Магнитогорске в одной из жилых многоэтажек обрушился подъезд, сначала стало известно о трех погибших, а позже появилась информация о 39 жертвах. Из-под завалов достали выжившего 10-месячного младенца. Основной версией причины обрушения подъезда считают взрыв бытового газа. В Магнитогорске из-за обрушения подъезда многоэтажки ввели режим чрезвычайной ситуации. Потом ряд российских СМИ, ссылаясь на источники, писали, что взрыв в доме был не трагической случайностью, а терактом.