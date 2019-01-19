"Покажи сисечку". В России актриса рассказала, как ее домогался Олег Табаков

Олег Табаков / 24tv.ua

60-летняя Елена Антоненко рассказала журналистам о том, что как несколько десятков лет назад подверглась секс-домогательствам со стороны легендарного актера и режиссера Олега Табакова (умершего в прошлом году).

Такое сообщение опубликовал портал "Супер". По словам Антоненко, Табаков два раза довел ее до нервного срыва — когда уволил из труппы театра "Современник" и когда домогался:

"Я попросила о встрече, которая состоялась в его кабинете. Там он, обсуждая, в какой театр я могла бы подойти, в завершение вдруг сказал: "Лена, я ничего делать не буду, просто покажи мне свою сисечку маленькую". Это было как удар ножом. Я ушла как оглушенная. Мне было так больно, и не один год" — рассказала артистка.

Напомним, ранее звезда легендарной комедии "Кавказская пленница" Наталья Варлей обвинила покойного режиссера Леонида Гайдая в сексуальных домогательствах. Позднее ее жестко осадила его вдова, Нина Гребешкова, списав высказывание Варлей на обострение климакса.