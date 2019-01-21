В России возжелали наказания за карты без аннексированного Крыма

21 января 2019, 12:24

Российские законодатели уже занимаются подготовкой нужных документов

Карта, Крым
Карта Крыма. Иллюстративное фото / ТСН

В Российской Федерации предложили ввести ответственность за отсутствие аннексированного Крымского полуострова на российских картах.

Соответствующее сообщение опубликовало российское издание "Известия". Использование карт России без оккупированного Крыма российские законодатели предложили наказывать штрафом.

Прототипом для нужного законопроекта предложили статью 19.11 КоАП РФ "Нарушение порядка изготовления, использования, хранения и уничтожения бланков, печатей либо иных носителей изображения Государственного герба России". Размер штрафа по ней составляет от 500 до 1000 рублей (приблизительно от 210 до 240 гривен).

Напомним, ранее ранее из-за карты с "отрезанным" Крымом в скандал угодил проект Openstreetmap, а также - украинский телеканал NewsOne.

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Россия Крым аннексия штраф законы
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