ПЦУ добавили в список церквей, поминаемых в литургии Вселенского патриархата

23 января 2019, 15:45

Теперь ПЦУ будут поминать в богослужениях наравне с остальными православными церквями.

Вселенский патриарх Варфоломей / News.liga.net

На официальном интернет-портале Вселенского (Константинопольского) патриархата обновили диптих (список имен, поминаемых во время литургии - "Главред") поместных православных церквей, добавив туда недавно созданную Православную церковь Украины.

Теперь, непосредственно в перечне "Новые патриархаты - Автокефальные церкви" после Православной церкви Чехии и Словакии,  значится ПЦУ.

Соответственно, сейчас церкви в диптихе располагаются следующим образом:

1) Константинопольская;2) Александрийская;3) Антиохийская;4) Иерусалимская;5) Русская;6) Сербская;7) Румынская;8) Болгарская.9) Грузинская;10) Кипрская;11) Элладская;12) Польская;13) Албанская;14) Чешских земель и Словакии;15) Украинская.

Диптих церквей / сайт Вселенского патриархата

Напомним, ранее у Вселенского патриарха Варфоломея рассказали, когда ПЦУ признают патриархатом. Позднее иерархи разъяснили, как ПЦУ будет зависеть от Вселенского патриархата.

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Церкви литургия богослужение Вселенский Патриархат ПЦУ
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