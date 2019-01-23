"По фене и по понятиям": в России бандиты провели урок "тюремной правды" для школьников

Российские тюремные татуировки / Кадр из х/ф "Порок на экспорт"

В российском селе Первомайское (Приморский край) представители местного криминалитета провели урок для школьников.

Такое сообщение опубликовал портал PrimaMedia со ссылкой на собственные источники.

Изначально об уроке с участием бандитов стало известно из публикации на развлекательном портале Pikabu.

Там утверждалось, что бывший директор сельской школы Первомайского Александр Ухаботин (ныне глава Сунятсенского сельского поселения) пригласил в учреждение "местных бандюков" - чтобы те провели урок с мальчиками, учениками 5-7 класса.

Их собрали в актовом зале, и нынешний директор школы представила школьникам гостей: "Смотрящий за нашим селом! И дети должны на них равняться!" На мероприятии, помимо нее, присутствовали Ухаботин и учитель физкультуры.Бандиты с мальчиками разговаривали грубо, в том числе и нецензурно, объясняя, как жить "по понятиям", что можно делать, а чего нельзя делать, и предупредили о недопустимости гей-секса. Сейчас по факту "урока по понятиям" проводят доследственную проверку местные милиционеры.

Напомним, ранее в России священник РПЦ исполнил легендарную блатную одесскую песню "Мурка" во время застолья. За что и был отлучен от служения лично патриархом Кириллом.