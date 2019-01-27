"Нах*я в мешки?": в России учителей выгнали на 20-градусный мороз убирать снег

В мэрии объяснили субботник тем, что оперативно убрать снег силами штатных дворников было невозможно.
В Саратове учителей школы №95 заставили выйти на субботник в 20-градусный мороз, во время которого они собирали снег в мешки.
Фотография была опубликована в аккаунте "Папа дирекшионера" в Twitter.
В пресс-службе саратовской мэрии объяснили субботник тем, что оперативно убрать снег силами штатных дворников было невозможно.
В свою очередь, мэр города Михаил Исаев, узнавший об этом из соцсетей, заявил, что должностные лица, отправившие учителей в мороз помогать дворникам убирать снег, понесут дисциплинарную ответственность.
Пользователи соцсетей иронизируют по поводу субботника. Некоторые шутливо предполагают, что это своеобразное наказание за "правильное" голосование на выборах:
Русск народн посл. "Любишь фальсифицировать-люби и снег убирать"
Они - фундамент фальсификаций выборов. Пусть наслаждаются
Ну за что боролись, на то и напоролись! Глаза радуются.
Придут домой, наварят снега, накушаются.....
Нах*я снег в мешки?
Традиционная заготовка снега
Эти люди даже себя не уважают, так чему они могут научить детей...
За то что они рабы, а есть ещё и суки подлые
Сами виноваты. Не фиг выборы подделывать.
А завтра им под угрозой увольнения скажут убивать, и они пойдут убивать.
А не надо было вбрасывать пачки бюллетеней на выборах
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