"Х*епутало, бл*ть! Из двух кошаков я трех еб*л!": появилось скандальное видео с замглавы "Росгеологии"

Горринга уволили из-за секс-скандала / РИА Новости

В России уволили замглавы "Росгеологии" Руслана Горринга после распространения в интернете видео со стрима, на котором он, в частности, обещает поставить оппонента раком и озвучивает другие пикантные подробности своих сексуальных предпочтений.

На видео чиновник матерится и хвастается, как вступал с подчиненными в интимную связь, а также угрожает расправой и сексуальным насилием другим игрокам.

"Я тебя реально раком поставлю, если ты еще слово мне напишешь! Пох*й или зах*й! … Фильтруй базар! Х*епутало, бл*ть! Я завтра его адрес узнаю и пойдет *****! … Вырву нах*й очко! … Я с простой жизни, я среди урок рос, я умею фильтровать!" — орет он на своего оппонента.

Читайте также"Мне должны были заплатить": участница секс-скандала Бурейко дала первое интервьюТакже на видео он выясняет отношения с подчиненной, в частности, ее "косяк с командировкой": не смогла заказать I класс в самолете, а заказала бизнес-класс и т.д. После чего девушку уволили.

"Через две недели вы меня помиловали и отправили меня в филиал работать", – рассказывает за кадром сотрудница.

При этом в филиале девушка должна была выполнять "надзорную функцию".

"А ты, получив п*здатую зарплату, забыла главное – стучать мне. Ты что, ох*ела, что ли?! А тебя счаз уволю нах*й!" – вступил в диалог Горринг.

После чего возмутился на камеру, что девушки обсуждали, с кем в компании он вступал в интимные отношения: "Причем из двух кошаков (секс-партнерши) трех я еб*л, и вы собираетесь по пьяни и обсуждаете, кого я вот-вот еб*у, бл*ть! У меня четыре принцессы было… Все четыре, бл*ть, с*ка-бл*ть, козырные кошаки были, просто козырные!" — хвастается он.

К слову, на фоне увольнения Руслана Горринга возникли проблемы (технические) и у сайта "Росгеологии".

Как ранее сообщалось, главная военная прокуратура Украины объявила о подозрении политтехнологу Владимиру Петрову и блогеру Александру Барабошку по делу о "секс-скандале".

Напомним, что секс-скандал разгорелся 7 ноября, когда студентка КПИ Наталья Бурейко обвинила Александра Варченко в домогательствах и угрозах ее жизни. Тот категорически опроверг обвинения, назвав все заказной информкампанией, связанной с персоной его гражданской супруги и ее работой в ДБР. Однако девушка быстро отказалась от обвинений и принесла извинения.