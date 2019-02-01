В окружении Трампа заговорили о привлечении Януковича к примирению на Донбассе

Виктор Янукович

Беглый экс-президент Украины Виктор Янукович может быть привлечен к процессу примирения на Донбассе, заявил глава политического штаба вице-президента США Майка Пенса Кори Левандовски.

При этом он сослался на разговор с Патриархом Иерусалима Феофилом III об Украине во время недавнего визита в Израиль.

"Мы говорили о том, что нужно привести новых людей, даже бывшего президента (В. Януковича, - ред). Потому что он из этого региона. патриарх это поддерживал. Мы тоже поддерживаем ту позицию, официально, и в прессе, когда видим эскалацию напряженности... Да, мы детально обсуждали эту тему с патриархом. Мы вновь согласились с тем, что нужно помириться и уйти от прошлых конфликтов", - подчеркнул Левандовски в интервью израильскому телеканалу Iland.

Он отметил, что к мнению патриарха очень прислушивается президент РФ Владимир Путин: "Поэтому патриарх может сыграть в этом деле очень существенную роль". В примирении (в военном конфликте на Донбассе, - ред). Причем, не только в религиозной сфере, но и в политике, бизнесе, и так далее".

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Говоря о суде над Януковичем, он отметил, что для США важно, чтобы этот процесс был справедливыми и не было нарушений прав человека.

"В адрес президента Украины Петра Порошенко направлялись официальные письма. Реакции на них не было. Осуществлялись и неофициальные контакты через Госсекретаря Майка Помпео во время встреч в Вашингтоне и через наши СМИ. Повторю, что мы считаем Украину нашим другом, и для нас важно, чтобы дух и буква закона выдерживались во всех случаях. Нас это сильно волнует", - добавил Левандовски.

Отметим, что Левандовский был руководителем предвыборного штаба Дональда Трампа с января 2015 до июня 2016 года.

Как известно, Оболонский районный суд Киева признал виновным и заочно приговорил экс-президента Украины Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы.