"Дай Бог ему здоровья": политолог объяснил, почему Трамп полезен Украине

Почему Трамп полезен Украине / GettyImages

На сегодня сценарий импичмента американского президента Дональда Трампа выглядит маловероятным. И это очень хорошо для Украины.

С таким заявлением выступил директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин во время чата на Главреде.

"Трамп останется на должности президента США до конца срока. Это вне сомнения, потому что у него преимущество в Сенате, а также достаточно хорошие позиции в Палате представителей Конгресса. Поэтому сместить его невозможно", – уверен эксперт.

При этом он не сомневается и в том, что 2019 год станет "вырванными годами" и очень тяжелым временем: "Демократы не дадут ему почивать на лаврах. Конфликты будут усиливаться".

Читайте такжеТрамп сообщил "плохую новость" для Путина"Однако не забывайте, что Трамп – это такой парень, который раз пять проходил через банкротство как предприниматель, но всегда поднимался", – напомнил Соскин.

Этот человек настолько силен, и за ним стоят настолько огромные финансовые силы, что он свой президентский срок досидит до конца, повторил политолог.

"И дай Бог здоровья Трампу, потому что все, что он сейчас делает – это вода на мельницу Украины, то есть нам его действия выгодны. Главное, чтобы его оппоненты доставали его за связи с Путиным, чтобы он постоянно был вынужден говорить, что Путин – это плохо. Чем чаще он это говорит, тем лучше для нас", – резюмировал Соскин.

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