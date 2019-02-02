"Говорят и пишут НА Украине": в ООН проигнорировали протесты украинских пользователей

В ООН ответили на претензии украинских пользователей

В соответствии с литературными нормами современного русского языка, говорят и пишут "НА Украине".

Такое сообщение появилось в русскоязычном Twitter-аккаунте ООН в ответ на претензии украинских пользователей о том, что необходимо писать "в Украине".

"Использование русского языка в ООН (одного из шести официальных языков Организации) регулируется литературными нормами современного русского языка, в соответствии с которыми в ООН говорят и пишут НА Украине", — говорится в сообщении.

Отметим, что возмущение украинских пользователей Twitter вызвало сообщение в русскоязычном Twitter-аккаунте ООН о том, что "на Украине отмечается вторая по масштабам эпидемия ВИЧ/СПИДа в Европе".

Напомним, ранее в ООН назвали число жертв войны на Донбассе.