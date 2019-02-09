Россия рискует потерять все деньги, вложенные в Венесуэлу

Хуан Гуайдо / Reuters

Венесуэла сейчас переживает нелегкие времена: повальная коррупция опустошила ее экономику. Пекин и Москва помогли стране предотвратить крах, вложив за последнее десятилетие миллиардов долларов. Венесуэла должна всем своим внешним кредиторам около 100 миллиардов долларов.

Поскольку Соединенные Штаты и другие страны поддерживают лидера оппозиции Хуана Гуайдо в качестве законного президента страны, а не диктатора Николаса Мадуро, России и Китаю может потребоваться больше времени, чтобы вернуть свои деньги, а некоторые кредиты могут так и остаться непогашенными, сообщает CNBC.

Лидер оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что все законные кредитные соглашения, одобренные Национальным собранием Венесуэлы, будут выполнены. У Гуайдо есть стимул погасить долги Венесуэлы перед Пекином, поскольку Китай является крупнейшим рынком для латиноамериканской страны.

В тоже время Гуайдо ничего не обещает России. Москва долгое время была опорой для выживания Мадуро. Несколько раз Россия выделяла деньги, чтобы помочь Венесуэле избежать дефолта.

Ранее сообщалось, что Кремль потратил значительные суммы на поддержку Николаса Мадуро, большую часть которых могут потерять, если его сместят с поста президента Венесуэлы. Аналитики говорят о 17 миллиардах долларов, в основном выданных в кредит правительству Мадуро.