Россия рискует потерять все деньги, вложенные в Венесуэлу

9 февраля 2019, 04:50

Лидер оппозиции Хуан Гуайдо обещает вернуть китайские кредиты, но ничего конкретного не говорит о российских деньгах.

Хуан Гуайдо
Хуан Гуайдо / Reuters

Венесуэла сейчас переживает нелегкие времена: повальная коррупция опустошила ее экономику. Пекин и Москва помогли стране предотвратить крах, вложив за последнее десятилетие миллиардов долларов. Венесуэла должна всем своим внешним кредиторам около 100 миллиардов долларов.

Поскольку Соединенные Штаты и другие страны поддерживают лидера оппозиции Хуана Гуайдо в качестве законного президента страны, а не диктатора Николаса Мадуро, России и Китаю может потребоваться больше времени, чтобы вернуть свои деньги, а некоторые кредиты могут так и остаться непогашенными, сообщает CNBC.

Лидер оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что все законные кредитные соглашения, одобренные Национальным собранием Венесуэлы, будут выполнены.  У Гуайдо есть стимул погасить долги Венесуэлы перед Пекином, поскольку Китай является крупнейшим рынком для латиноамериканской страны.

В тоже время Гуайдо ничего не обещает России. Москва долгое время была опорой для выживания Мадуро. Несколько раз Россия выделяла деньги, чтобы помочь Венесуэле избежать дефолта.

Ранее сообщалось, что Кремль потратил значительные суммы на поддержку Николаса Мадуро, большую часть которых могут потерять, если его сместят с поста президента Венесуэлы. Аналитики говорят о 17 миллиардах долларов, в основном выданных в кредит правительству Мадуро.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Россия Китай Венесуэла кредиты Хуан Гуайдо
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

05:33
Новое избиение подростка: на Львовщине школьницы устроили экзекуцию над сверстницей
05:17
Эпидемия кори: в Украине больных больше, чем во всей остальной Европе
05:02
"Попытка будет предпринята": в Москве подтвердили отправку наблюдателей в Украину Видео
04:50
Россия рискует потерять все деньги, вложенные в Венесуэлу
04:46
"Красивая и сексуальная": Оля Полякова покорила сеть стройными ногами
04:30
Между Украиной и Россией еще будет большая война — журналист Видео
04:27
День стриптиза: история праздника и самые известные стриптизерши Видео
04:11
ЦИК зарегистрировал "двойника" Тимошенко, Юлия требует от Порошенко его снять Видео
03:51
Украина должна стать страной иммигрантов – Neue Zürcher Zeitung
03:49
"Диалог со слушателем": Макс Барских представил новый альбом "7" Видео
03:35
Корейские ученые вычислили, сколько нужно спать, чтобы жить долго Видео
03:09
Еще одна жертва Новичка: СМИ рассказали, кого ГРУ травило до Скрипалей Видео
02:51
Украина застряла между комедией и трагедией – Forbes
02:30
Угроза девальвации: экономист рассказал, когда ждать ослабления гривны Видео
02:10
Горячо: Tayanna показала пикантные постельные фото
01:59
Отстранение Супрун и увольнение Аласании: эксперты объяснили причины
01:47
ЕС обещает защитить Украину от РФ во время выборов
01:40
"Сладкие мгновения с ребенком": экс-невеста Кличко попыталась реабилитироваться после обвинений Видео
01:24
В России КамАЗ с рабочими упал с обрыва, много жертв и пострадавших Видео
01:15
"От мороза до плюса": в Укргидрометцентре дали прогноз погоды для Киева на выходные Видео
00:52
В Симферополе намерены закрыть единственный православный храм
00:28
Епифаний высказался об участии криминального авторитета Петровского в литургиях Видео
00:03
"А потом грохнем Украину": на росТВ рассказали о мотивах Северного потока-2
08 февраля, пятница
23:41
Акцию против Зеленского во Львове организовала "Свобода" по заказу БПП – СМИ Видео
23:29
Арьев о строительстве "Стены": У нашей страны нет другого выхода
23:10
"Газпрому невыгодно": эксперт сделал прогноз по транзиту газа через Украину
22:40
В Коломые будут судить бойцов АТО, заставивших подростка на коленях петь гимн в лесу
22:26
Сказочная аномалия: в Украине внезапно расцвели подснежники, а под снегом обнаружили странные грибы Видео
21:51
Представитель ПЦУ впервые провел богослужение на Афоне Фото
21:50
В Ивано-Франковской области обстреляли радиостанцию, пострадал полицейский Видео
21:28
Курс на ЕС и НАТО: что думают украинцы Видео
21:09
Программа Порошенко оказалась написанной на пиратском ворде
20:41
В Кропивницком из медвуза отчислили 850 оплативших обучение студентов-иностранцев Видео
20:28
"Досичеславились": в Днепре на дорогу рухнула замертво целая стая птиц Фото Видео
20:04
В Харькове митингующие забросали генконсульство России яйцами и зеленкой
19:58
Главе Нафтогаза отказались поднять зарплату: за какие "гроши" предлагают работать Коболеву Видео
19:32
"Последний крупный динозавр": Шнуров посвятил стих Юрскому Видео
19:23
Епифаний внезапно обратился с просьбой к Путину и Кириллу: что известно Видео
19:01
Дочери зама главы Крыма хотят представлять Украину на Евровидении – СМИ Видео
18:50
"Опасная тенденция": эксперт оценили перспективы продажи коммунальных долгов в Украине коллекторам Видео
18:24
Насирова "освежили" водой на политическом ток-шоу Видео
18:14
"Церковь раскольников": официальный Афон отказался признавать ПЦУ Видео
17:37
В Госстате рассказали, насколько лучше украинцы стали жить Видео
17:26
Закон о переходе религиозных общин в ПЦУ обжаловали в Конституционном суде Видео
16:48
Поэт Дмитрий Павличко написал оду во славу Порошенко. Его высмеяли в сети Видео
16:41
"Исправьте немедленно": посольство возмутилось из-за статьи The Times о "гражданской войне в Украине"
16:05
"Тонны кокаина на судне": в Португалии арестованы 8 моряков-украинцев
15:58
Тарифы на воду 2019: украинцев обязали платить за дырявые трубы и "магниты" соседей Видео
15:57
Меркель объявила окончательное решение Европы по Северному потоку-2
15:49
"Бездипломная балаболка": Гриценко продолжил заочные разборки с генпрокурором Луценко Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться