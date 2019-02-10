СМИ рассказали о судьбе наследства Сергея Юрского

Наследство Сергея Юрского после прощания и похорон получат его вдова и дочь, узнали журналисты / Скриншот видео с youtube.com

Наследство известного советского и российского актера Сергея Юрского поделят между собой его вдова Наталья Тенякова и дочь — Дарья Юрская.

Артисту принадлежит дом под городом Ногинск Московской области РФ, квартира в Москве, произведения искусства и машина, пишут Дни.ру со ссылкой на риелторов и адвоката.

По данным издания, вдова и дочь Юрского вступят в наследственные права после траурных мероприятий (прощания и похорон).

"…оценочная стоимость подмосковной дачи звезды — около 30 миллионов рублей. Также есть квартира на юго-западе Москвы... Ее примерная стоимость достигает 18 миллионов рублей. Произведения искусства и автомобиль… — это еще несколько миллионов рублей", — отмечается в материале. Напомним, Сергей Юрский умер в Москве на 84-м году жизни в результате остановки сердца. C артистом 11 февраля попрощаются в московском театре им. Моссовета. Юрского похоронят на Троекуровском кладбище.