У Coca-Cola появится новый вкус

Coca-Cola

Компания Coca-Cola анонсировала появление нового вкуса.

Как сообщается в релизе на сайте компании, напиток будет иметь вкус апельсина и ванили.

Он будет представлен в двух форматах - с сахаром и без (сладкая Orange Vanilla Coke и Orange Vanilla Coke Zero Sugar).

Таким образом вкусовая линейка товаров Coca-Cola изменится впервые за последние десять лет. Изначально рассматривались также варианты со вкусом малины, лимона и имбиря, но по результатам фокус-групп, компания остановилась на "апельсин+ваниль".

В магазинах новый напиток должен появиться уже 25 февраля. Жители каких стран смогут приобрести его уже в этот день, в пресс-службе не пояснили.

В сентябре прошлого года Coca-Cola начала переговоры с канадской Canadian Aurora Cannabis Inc о производстве газировки с марихуаной. В мае 2018 года компания выпустила на рынок первый алкогольный напиток.