У Coca-Cola появится новый вкус

Вкусовая линейка товаров Coca-Cola изменится впервые за последние десять лет.
Компания Coca-Cola анонсировала появление нового вкуса.
Как сообщается в релизе на сайте компании, напиток будет иметь вкус апельсина и ванили.
Он будет представлен в двух форматах - с сахаром и без (сладкая Orange Vanilla Coke и Orange Vanilla Coke Zero Sugar).
Таким образом вкусовая линейка товаров Coca-Cola изменится впервые за последние десять лет. Изначально рассматривались также варианты со вкусом малины, лимона и имбиря, но по результатам фокус-групп, компания остановилась на "апельсин+ваниль".
В магазинах новый напиток должен появиться уже 25 февраля. Жители каких стран смогут приобрести его уже в этот день, в пресс-службе не пояснили.
В сентябре прошлого года Coca-Cola начала переговоры с канадской Canadian Aurora Cannabis Inc о производстве газировки с марихуаной. В мае 2018 года компания выпустила на рынок первый алкогольный напиток.