Появилось видео обрушения университета в Петербурге

Появилось видео, как в Питере обрушился университет / Mash

В сеть выложили видео момента обрушения перекрытий в университете Санкт-Петербурга, а также кадры первых секунд после обрушения.

Как сообщалось, рухнули перекрытия с пятого по второй этажи в пятиэтажном здании Национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики на улице Ломоносова.

Эвакуированы порядка 60 человек. В МЧС заявили, что жертв нет.

Одной из версий случившегося называют нарушения технических требований во время ремонта.

"Спустя минуту (после обрушения – ред.) пыль поднялась ужасная, видимость была нулевая, не все могли выбраться самостоятельно, ибо их закрыло завалами", – цитирует RT одного из очевидцев. Тот рассказал, что в момент обрушения был на занятиях в старом корпусе здания. Парень смог выбраться по лестнице, так как доступ к ней был открыт с нужной ему стороны.

Как сообщалось, 1 января в Москве под гимн рухнул мост, много пострадавших, было опубликовано видео момента обрушения. Мост обрушился, когда люди поздравляли друг друга с Новым годом.

Напомним, в Подмосковье "громыхнул" взрыв и запылал пожар в многоэтажке. В здании частично обрушилась крыша.

Ранее в России произошли взрывы в многоэтажных домах в Магнитогорске (Челябинская область) и в Шахтах (Ростовская область). Так, утром 31 декабря в Магнитогорске из-под завалов достали выжившего младенца.

Основной версией причины обрушения подъезда считают взрыв бытового газа. В Магнитогорске из-за обрушения подъезда многоэтажки ввели режим чрезвычайной ситуации.

Потом ряд российских СМИ, ссылаясь на источники, писали, что взрыв в доме был терактом. В январе 2019 года появилась информация, что в Магнитогорске взрыв в жилом доме и в маршрутке устроили боевики террористической организации "Исламское государство".