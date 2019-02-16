В Питере обрушился университет во время занятий: под завалами ищут людей

В Питере обрушился университет / Mash

16 февраля в Санкт-Петербурге рухнули перекрытия с пятого по второй этажи в пятиэтажном здании Национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики.

Здание находится на улице Ломоносова. Площадь обрушения – порядка 150 кв. м.

При этом отмечается, что сегодня был учебный день и в корпусе шли занятия. Так что под завалами быть люди – около 20 человек, по данным властей. Около 60 человек уже эвакуированы.

Одной из версий случившегося в МЧС назвали нарушения технических требований во время ремонта.

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Как сообщалось, 1 января в Москве под гимн рухнул мост, много пострадавших, было опубликовано видео момента обрушения. Мост обрушился, когда люди поздравляли друг друга с Новым годом.

Напомним, в Подмосковье "громыхнул" взрыв и запылал пожар в многоэтажке. В здании частично обрушилась крыша.

Ранее в России произошли взрывы в многоэтажных домах в Магнитогорске (Челябинская область) и в Шахтах (Ростовская область). Так, утром 31 декабря в Магнитогорске из-под завалов достали выжившего младенца.

Основной версией причины обрушения подъезда считают взрыв бытового газа. В Магнитогорске из-за обрушения подъезда многоэтажки ввели режим чрезвычайной ситуации.

Потом ряд российских СМИ, ссылаясь на источники, писали, что взрыв в доме был терактом. В январе 2019 года появилась информация, что в Магнитогорске взрыв в жилом доме и в маршрутке устроили боевики террористической организации "Исламское государство".