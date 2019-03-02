В России арестовали экс-министра ДНР Тимофеева – росСМИ

Тимофеев был ближайшим соратником убитого главаря ДНР Захарченко / Фото: скриншот из видео

В Ростове-на-Дону полицейские арестовали бывшего министра финансов и сборов ДНР Александра Тимофеева.

Как сообщает городской портал DonDay.ru со ссылкой на источник в силовых органах, Тимофеев уже доставлен в Москву для следственных действий.

Как известно, Тимофеев, также известный по прозвищу Ташкент, был соратником Захарченко. Он был ранен во время покушения на главу ДНР, претендовал на руководящий пост в республике. Затем уехал в Россию и жил в Ростове-на-Дону.

Причина ареста 47-летнего Тимофеева пока не уточняется.

Напомним, 31 августа в захваченном Донецке в кафе Сепар прогремел взрыв. СМИ сообщили, что Александр Захарченко получил смертельное ранение и умер в больнице, а Александр Тимофеев был ранен.

В начале сентября стало известно, что Ташкента в ДНР лишили поста министра, также его обвинили в крупномасштабных хищениях и воровстве. После этого Тимофеев сбежал в Россию.