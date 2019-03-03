Боевики показали, где на самом деле находится беглый Ташкент

Александр Казаков и Александр Тимофеев

Экс-"министр финансов и сборов ДНР" Александр Тимофеев (Ташкент) находится в Москве.

Об этом сообщил бывший советник ликвидированного главаря "ДНР" Александра Захарченко Александр Казаков и опубликовал совместное фото, якобы датированное 2 марта.

Таким образом он опроверг ранее появившуюся информацию о том, что Ташкента арестовали в Ростове-на-Дону.

"2 марта 2019. 19.00. Сидим с Ташкентом (Тимофеевым) в кафе, пьем, я кофе, он - чай. Просматриваем разные ростовские и другие сайты, соцсети и... ржем. Ребята, не надоело?" - написал он на своей странице в социальной сети.

Напомним, 31 августа в захваченном Донецке в кафе Сепар прогремел взрыв. СМИ сообщили, что Александр Захарченко получил смертельное ранение и умер в больнице, а Александр Тимофеев был ранен.

В начале сентября стало известно, что Ташкента в ДНР лишили поста министра, также его обвинили в крупномасштабных хищениях и воровстве. После этого Тимофеев сбежал в Россию.