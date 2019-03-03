В России активист поднял флаг Украины над домом и обратился к Путину

Россиянин с риском для жизни демонстрирует гражданскую позицию / Фото: Facebook/Владимир Егоров

В Тверской области России местный житель поднял над своим домом флаг Украины в знак протеста против военной агрессии на Донбассе и незаконного удерживания в тюрьме украинского режиссера Олега Сенцова.

"Россияне! Протестовать против путинской военщины не просто, а очень просто! Вывешивайте флаг Украины на фасаде своего дома (квартиры). Требуйте от кремлевской ОПГ вывода войск России из Украины, освобождения всех украинских военнопленных, освобождения захваченных территорий чужой страны", - написал мужчина в Facebook.

/ Фото: Facebook/Владимир Егоров

Егоров отслеживает посты адвоката Сенцова Дмитрия Динзе. Под одним из последних он упомянул о своем протесте.

"Когда будет возможно прийти к Олегу, передайте ему привет. Я вывесил у себя на доме украинский флаг и начал требовать у Путина освободить Олега и всех украинских военнопленных. Конечно, это бесполезно, но я больше ничего не могу сделать. Это Россия, Тверская область", - написал он.

Российский журналист Аркадий Бабченко написал в Facebook, что Егоров не впервые высказывает свою гражданскую позицию, за что его дом уже неоднократно пытались сжечь, причем вместе с женой и двумя детьми.

"Владимир - тот самый человек, который бежал в Украину, прожил тут неделю, успел даже устроиться на работу, а потом ему без объяснения причин люди в масках вручили запрет на въезд, вывезли на границу и вытурили за погранпункт. Месяц он жил на нейтральной полосе между Украиной и Беларусью. В автомобиле. Потом вынужден был вернутся в Мордор. Его взяло КГБ Беларуси. Передало в Россию", - рассказал журналист.

По словам Бабченко, Егоров был выпущен под подписку о невыезде и сейчас находится в том самом доме, над которым вывесил флаг. Журналист заявил, что его возмущает миграционная политика, поскольку украинские пограничники депортировали из страны россиянина, который ради Украины рискует жизнью своей и собственной семьи.

Напомним, в посольстве России в США прошел ежегодный праздник Русская масленица, в ходе которого гостей угостили блинами, а танцевальные коллективы исполнили русские, украинские, цыганские и татарские классические танцы.