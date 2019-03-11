Вашингтон готовится "шарахнуть" санкциями по Германии из-за Северного потока-2 - WSJ

Северный поток-2 / Nord Stream 2 AG

После многих лет усилий убедить официальный Берлин не воплощать в жизнь совместный с РФ проект строительства российского газопровода Северный поток-2, в Белом доме готовятся к введению против него санкций.

Об этом сообщают журналисты авторитетного издания The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Читайте такжеНемцы вспомнили холодную войну в оправдание строительству Северного потока-2По данным журналистов, в ФРГ новые санкции США воспримут, скорее всего, как агрессию против члена НАТО. По словам нескольких высокопоставленных американских чиновников, санкции против Северного потока-2 будут введены с помощью поправки к действующим мерам против РФ, которые предусмотрены Законом о противодействии противникам Америки посредством санкций (СААТSA). Санкции будут направлены против инвесторов и компаний, заключивших контракты на прокладку труб для этого газпромовского проекта.

"Санкции против трубопровода означают конфронтацию не только с Германией, но и с Европой. Мы сделаем все возможное, чтобы завершить [строительство - Главред] этого трубопровода", — сказал немецкий чиновник.

Напомним, ранее эксперт предупредил о проблемах, грозящих Украине из-за Северного потока-2. До этого депутат Бундестага озвучил последствия воплощения в жизнь данного газпромовского проекта.