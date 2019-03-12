"Когда мусорки покажут дно, начнут жрать друг друга": появилось видео, как россияне толпятся в очереди к помойке

Россияне толпятся в очереди к помойке / Скрин с видео

В русскоязычном сегменте Twitter активно обсуждают видео, на котором жители Московской области выстроились в очередь к помойке возле супермаркета, чтобы набрать просроченных продуктов.

Запись опубликовал блогер Фашик Донецкий, подписав ее: "Московская область. Рабы в очереди к мусорнику. Удивительно, но "крымнаш" не кричат".

Большинство комментариев под видео злорадные и едкие: "Когда мусорки покажут дно, мокшане начнут жрать друг друга, что в целом хорошо. Страна-оккупант, уничтожившая за год 27000 тонн продуктов, обречена на голод, и она его заслужила. Как послевкусие от Крыма и Донбасса, мрази?", "Ну хоть с колен встали! А да, и крымнаш", "Бл*, страна-бензоколонка не может накормить несколько тысяч бомжей?" и т.п.

Люди пишут: "В этом самое прекрасное. Давят импортное из-за контрсанкций. Вата х. ла гнобит обычную", "Чо дают? Деликатесы, чи просто пожрать?", "Як би я не ненавидив залісся, але це виглядає лячно" и пр.

Московская область



Рабы в очереди к мусорнику



Удивительно, но крымнаш не кричат pic.twitter.com/Oyh5rztIIm — Фашик Донецкий (@FashDonetsk) 11 марта 2019 г.

Кто-то просто отмечает, что продукты можно было бы и раздать, видимо, увидев в этом видео идеи фриганизма (фриганы сознательно питаются продуктами с помойки и свалок, так они борются с насаждаемой культурой потребительства): "Не розумію, для чого викидати, бачать, що люди чекають, так вивези, віддай, чи назло принизити хочуть?"

Ранее в Сети поглумились над расшвыриванием блинов с крыши в РФ, опубликовано видео. Причем многие блины оказались непойманными и, по итогу, остались лежать на грязной земле.

Напомним, российские традиции празднования Масленицы стали всемирным посмешищем после того, как в 2015-м в Стравропольском крае их подавали людям прямо со снегоуборочных лопат.