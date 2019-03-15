"Иногда и по морде нужно дать": в России пообещали практический ответ на санкционную зависимость Запада

15 марта 2019, 23:02

Простые россияне отмечают, что устали от обещаний и им хотелось бы реальных действий власти по этому поводу.

МИД РФ
МИД РФ пообещали практический ответ на санкционную зависимость Запада / vestikavkaza.ru

В МИД РФ уже практически традиционно заявили, что "ничего нового или неожиданного" в очередных санкциях Запада для них нет, и пообещали дать свой зеркальный ответ.

"Ничего нового или неожиданного в этом нет... Цель — оказание давления на нашу страну… У канадских властей, судя по всему, появилась патологическая "санкционная зависимость", от которой они не могут избавиться. Очевидно и то, что в стремлении расширять свои антироссийские "черные списки" северный сосед США старается даже в чем-то "перещеголять" своего "большого брата", — отмечается в сообщении ведомства.

Российские дипломаты пообещали, что "наш практический ответ непременно последует".

Читайте такжеВ МИД Британии раскрыли истинный смысл новых санкций против РоссииВпрочем, простые россияне, комментируя реакцию родного МИД, отмечают, что устали от обещаний и им хотелось бы реальных действий власти по этому поводу.

Люди пишут: "Хотелось бы реального ответа, а не очередного последует… Право слово, иногда и по морде нужно дать, чтобы в себя привести и санкционную истерику прекратить", "Противно смотреть на беззубость власти, которая легко может запретить въезд в РФ руководителям погранведомств этих стран, но не делает этого из-за своих детей за границей", "Где же вы, где же вы зеркальные ответы", "А какой может быть ответ? Отвечать, по сути, нечем, а любой ответ ударит обратно по России" и т.п.

Ранее США ввели новые санкции против РФ из-за Украины. В санкционные списки внесены шесть физических лиц и восемь организаций из России.

Вслед за США Канада обложила санкциями российских олигархов, Туполев и МиГ. В санкционном списке оказались глава Роснефти Сечин, глава Росгвардии Золотов, глава ВТБ Костин и др.

Перед этим Евросоюз ввел санкции против восьми человек из-за инцидента в Керченском проливе. В этот список также вошли Станкевич и командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников.

Напомним, 25 ноября прошлого года российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

24 украинских моряка арестовали на два месяца, после чего переместили в российские СИЗО в Москве.

В связи со столкновением СНБО и президент Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела ВП в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

26 декабря на заседании СНБО было принято решение не продлевать военное положение.

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