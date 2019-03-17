В России оценили заявление Порошенко о новой ракетной программе в Украине

Ракетные испытания в Украине / mil.gov.ua

За время независимости Украины в предприятия ракетной отрасли не вкладывались средства в необходимом объеме, поэтому заявление президента Петра Порошенко о реализации ракетной программы вызывает очень большое сомнение.

Как подчеркнул зампред комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров, не стоит забывать о том, что подобные программы требуют огромных ресурсов и средств.

"Страна, которая живёт на займы Международного валютного фонда, вряд ли может позволить себе такие расходы. Лучше бы президент подумал о том, как наладить уровень жизни и добрососедские отношения с Россией, от которой во многом зависит процветание украинской экономики", — добавил он в комментарии rt.com.

Напомним, ранее Порошенко заявил о том, что Украине необходимо высокоточное ракетное оружие, которое сможет поражать цели далеко в тылу РФ.