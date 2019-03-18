Продюсер популярного реалити-шоу ответил на слухи о "закономерности" в смерти Началовой

Юлия Началова / Instagram певицы

Легендарный телеведущий времен Перестройки, а также продюсер пяти сезонов популярного российского реалити-шоу Последний герой Александр Любимов отреагировал на набравшую после кончины Юлии Началовой в Сети конспирологическую теорию о смертях участников проекта.

Соответствующее сообщение опубликовало агентство РИА Новости.

Любимов указал на то, что 81-летний Николай Дроздов, участвовавший в двух сезонах реалити-шоу, живое опровержение якобы мистических совпадений.

"Моей основной заботой [на съемках Последнего героя - Главред] был Николай Николаевич Дроздов, который проявил себя совершенно невероятным молодым человеком, показал пример <...> как надо жить и радоваться жизни. И с ним, слава тебе Господи, все в порядке — и сейчас, и тогда", — заявил он.

На пугающее совпадение обратили внимание российские журналисты – после недавней скоропостижной смерти певицы Юлии Началовой они упомянули ранее умерших участников проекта — ее коллегу Жанну Фриске, рэпера Кирилла Толмацкого (Децла), актрису/режиссера Веру Глаголеву, певца Криса Кельми и ведущего проекта – актера/режиссера Сергея Бодрова-младшего.

Напомним, Юлия Началова умерла 16 марта в одной из московских больниц после того, как у нее обострилось тяжелое заболевание. Позднее журналисты узнали, с кем будет жить 12-летняя дочь певицы от брака с футболистом Евгением Алдониным. Затем Виктор, отец Юлии Началовой, откровенно рассказал о причинах ее смерти.

Далее, помощница Началовой рассказала о ее последних словах.