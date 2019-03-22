Похороны Началовой: СМИ рассказали о "мистическом знаке"

После похорон Юлии Началовой на кладбище заметили "мистический знак" / instagram.com/julianachalova

В Москве на Троекуровском кладбище после похорон Юлии Началовой к ее могиле пришла кошка-"хозяйка кладбища".

Когда "хозяйка" приходит встретить недавно похороненного человека — это хороший знак, пишет MK.ru со ссылкой на охранников кладбища.

По словам собеседников, такой "мистический знак" говорит о том, что "душа у человека была чистая".

"…вдруг к могиле вышла черно-белая кошка. Охранники Троекуровского сказали, что она — "хозяйка кладбища", и появляется таким образом не часто…", — отметило издание.

Напомним, Юлия Началова скончалась 16 марта в Москве на 39-м году жизни. Ее лечащий врач Василий Шуров говорил, что причиной смерти Началовой мог стать гнойник, который привел к сепсису (заражение организма микробами, попавшими в кровь) и отказу разных органов.

Позже пиар-директор Началовой Анна Исаева сообщила результаты вскрытия: артистка умерла от заражения крови.

Похороны Началовой состоялись в Москве 21 марта. С певицей пришли попрощаться ряд коллег, в том числе Филипп Киркоров, Влад Топалов, Виктор Салтыков, Катя Лель и Лариса Долина.

Российский публицист Александр Невзоров предложил положить тело Началовой в Мавзолее на Красной площади вместо мумии первого советского вождя Владимира Ленина.

Справка. Юлия Началова 11 марта попала в реанимацию одной из московских клиник. После этого стало известно, что певицу ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Потом появились сведения, что в ночь на 16 марта исполнительнице сделали операцию на ноге из-за повторного абсцесса (гнойное воспаление тканей).

СМИ писали, что около семи лет назад у певицы врачи нашли подагру, через четыре года — системную красную волчанку, а полгода назад — сахарный диабет второго типа.

В 2018 году Началова попала в чистилище Миротворца, ее обвинили в сознательном нарушении границы Украины с целью проникновения на захваченную часть Донбасса, в сотрудничестве с пророссийскими террористическими организациями и в участии в пропагандистских мероприятиях России.