"Россияне могут Путиным гордиться": в России нашли крымский след в отставке Назарбаева

В России нашли крымский след в отставке Назарбаева / Официальный сайт президента России

Отставка Нурсултана Назарбаева спровоцирована президентом России Владимиром Путиным: его казахстанский коллега опасался, что иначе Путин захватит север страны, как аннексировал украинский Крым.

"Все интересуются, зачем Назарбаев ушел на покой так рано и зачем ему это понадобилось. Я думаю, ответ элементарный, Ватсон: чтобы Путин не забрал себе север Казахстана во время смуты, связанной с переходом власти точно так же, как это получилось с Крымом", – высказала свое мнение российская журналистка Юлия Латынина в эфире радиостанции Эхо Москвы.

По ее словам, россияне могут теперь гордиться происходящим, ведь "это влияние РФ на международную политику и на окружающие страны СНГ".

Читайте такжеПутин может только позавидовать Назарбаеву - Bloomberg"…мы получили Крым, и мы потеряли весь остальной мир и уж точно — бывший СССР. Это к вопросу о Назарбаеве, который еще перед уходом переходил на латиницу", — напомнила Латынина.

Ранее в Кремле рассказали о разговоре Назарбаева с Путиным до отставки. Лидеры Казахстана и РФ говорили во вторник днем, отметил Песков.

Напомним, 19 марта Нурсултан Назарбаев объявил, что сложил с себя полномочия президента Казахстана. После отставки с поста президента Назарбаев возглавит Совет безопасности республики.

Уже на следующий день старшую дочь Нурсултана Назарбаева Даригу Назарбаеву, которую многие называют престолонаследницей отца на посту главы Казахстана, избрали спикером сената республики.

Ранее политический аналитик, эксперт по вопросам международной политики, экс-нардеп Тарас Чорновил объяснил, что ждет Казахстан после смены лидера.

Читайте такжеОтставка Назарбаева - репетиция ухода Путина"Назарбаеву удавалось жестко подавлять российскую фронду в стране. Там не панькаются с россиянами так, как у нас, в Украине. Российский язык там ограничен. Возможность занимать государственные должности не казахам жестко лимитирована. А в силовых структурах Назарбаев провел колоссальную чистку. И Россия с этим ничего не смогла поделать", – отметил эксперт.

А эксперт по международным отношениям Украинского института будущего Илья Куса назвал две причины, почему Назарбаев ушел в отставку. По его словам, Казахстан решил пойти по пути Узбекистана после смерти Ислама Каримова в 2016 году, только без последней сцены, собственно, кончины бессменного руководителя и "отца нации".

Читайте такжеПочему Назарбаев не совсем ушел, и при чем тут Кремль"Есть ли тут "рука Кремля" – не думаю. Казахстан, хоть и является близким партнером России, не действовал как их марионетка, и Москве это уже давно признали, не рискуя дестабилизировать ситуацию в таком огромном и ценном для них государстве", – считает Куса.

Как сообщалось, социолог рассказал, сможет ли Путин добровольно уйти, как Назарбаев. Президент России когда-то приревновал власть к собственной тени, отметил публицист.