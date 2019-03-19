Социолог сказал, сможет ли Путин добровольно уйти, как Назарбаев

Владимир Путин не сможет добровольно уйти с поста президента, как Нурсултан Назарбаев, считает эксперт / Reuters

Российский социолог и публицист Игорь Эйдман полагает, что президент РФ Владимир Путин не уйдет добровольно с поста, как уже бывший глава Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Лидер РФ больше добровольно никому не отдаст даже формальные позиции первого лица в стране, написал эксперт в Facebook.

Публицист полагает, что если Путин решит перестать быть президентом, то пост будет упразднен или станет чисто церемониальным, и нынешний российский лидер провозгласит себя каким-нибудь верховным правителем, национальным лидером или реставрирует монархию, а фактически он это уже давно сделал.

"Путин уже однажды передавал формальные полномочия президента самому жалкому персонажу из своего окружения. Но потом пожалел об этом. Приревновал власть к собственной тени. Возвратив себе президентский пост, плакал от счастья на поствыборном митинге", — отметил автор. Напомним, 19 марта Нурсултан Назарбаев объявил, что сложил с себя полномочия президента Казахстана. Исполнять обязанности главы государства будет спикер сената парламента Касым-Жомарт Токаев. После отставки с поста президента Назарбаев возглавит Совет безопасности государства.