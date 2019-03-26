Центробанк РФ потребовал от российских банков отчитаться о заморозке средств украинцев

Центробанк РФ / Lenta.ru

Центробанк РФ потребовал от российских банков до полудня 25 марта предоставить сведения о том, как блокируются средства клиентов из санкционных списков по Украине.

Об этом идет речь в письме Службы текущего банковского надзора Центробанка, пишет издание Ведомости.

В документе указывается, что банки должны были отчитаться, против какого количества лиц были применены ограничительные меры, какая сумма средств была заморожена, вид заблокированных ценных бумаг и их количество, а также вид другого замороженного имущества.

Напомним, недавно президент Петр Порошенко подписал указ о ратификации решения Совета национальной безопасности Украины о введении новых санкций в отношении российских граждан и организаций, причастных к строительству Крымского моста, проведению выборов в Донбассе и инциденту в Керченском проливе.

Ранее в России призвали усилить антиукраинские санкции.