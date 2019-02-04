В России призвали усилить антиукраинские санкции

В Совете Федерации предложили усилить санкции против Украины / "Правда-ТВ"

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров высказал мнение о необходимости усиления антиукраинских санкций в связи с гибелью в украинской тюрьме россиянина Валерия Иванова.

Как сообщает РИА Новости, в Совфеде заявили, что нужно создать так называемый "список Иванова".

Джабаров призвал ввести персональные санкции против украинцев, причастных к смерти Иванова в тюрьме Львовской области. Он добавил, что в список необходимо внести украинские правоохранительные органы.

Напомним, украинской тюрьме в результате несчастного случая погиб гражданин России Валерий Иванов, который воевал на стороне боевиков самопровозглашенной ЛНР, куда приехал в 2014 году из Архангельска.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту гибели Иванова. Ранее в МИД России заявили об умышленном убийстве россиянина в украинской колонии.