В России призвали усилить антиукраинские санкции

4 февраля 2019, 00:48

В Совфеде заявили, что необходимо жестко отреагировать на смерть гражданина России в украинской тюрьме.

Совет Федерации
В Совете Федерации предложили усилить санкции против Украины / "Правда-ТВ"

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров высказал мнение о необходимости усиления антиукраинских санкций в связи с гибелью в украинской тюрьме россиянина Валерия Иванова.

Как сообщает РИА Новости, в Совфеде заявили, что нужно создать так называемый "список Иванова".

Джабаров призвал ввести персональные санкции против украинцев, причастных к смерти Иванова в тюрьме Львовской области. Он добавил, что в список необходимо внести украинские правоохранительные органы.

Напомним, украинской тюрьме в результате несчастного случая погиб гражданин России Валерий Иванов, который воевал на стороне боевиков самопровозглашенной ЛНР, куда приехал в 2014 году из Архангельска.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту гибели Иванова. Ранее в МИД России заявили об умышленном убийстве россиянина в украинской колонии.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Россия санкции Украина усиление Иванов Совфед РФ
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

01:37
Ученые выяснили новый необычный фактор, вызывающий рак
00:57
"Спелая клубника": Полякова впечатлила стройными ногами в красном мини-платье
00:48
В России призвали усилить антиукраинские санкции
00:24
В Крыму будут учить школьников собирать автоматы
00:01
Маска восхитила Tesla в украинском селе Марс
03 февраля, воскресенье
23:34
В Британии футболиста унесли с поля после шокирующего удара в лицо: видео 18+ Видео
23:10
НТВ пожаловался на удаление записи "на Украине" в Instagram
22:45
"Выживаем, как можем": в оккупированном Луганске жалуются на рост цен на хлеб
22:21
"Проломленный череп и лужа крови": в Конотопе на супругов с крыши дома рухнула ледяная глыба Фото Видео
22:01
"Хотели меня первым грохнуть": Муждабаев поведал о подготовке покушения на него
21:51
В Днепре суд запретил называть бизнесмена Петровского "Нариком"
21:24
Журналист зафиксировал, как в приемной депутата от БПП раздавали деньги
21:19
В УПЦ МП обвинили полицию и сторонников ПЦУ в избиении священника на Тернопольщине Фото Видео
20:56
После выхода из ракетного договора США добавили к флоту атомную подлодку
20:49
"Один из вариантов": Трамп пригрозил военным вторжением в Венесуэлу Видео
20:15
Соблазн в полутонах: В Сети показали обнаженных и соблазнительных моделей на фото Фото
20:10
Супрун не советует украинцам есть бутерброды с колбасой
19:56
"Будущее отсталой страны": эксперт дала не радужную оценку перспективам РФ
19:42
На Донбассе задержан завербованный через соцсеть Одноклассники боевик
19:31
"Метеорологический перебор": синоптик рассказала об аномальной погоде в феврале Видео
18:59
Ослепшая звезда "Тихого Дона" обвинила продюсера в воровстве
18:54
Савченко подала документы в ЦИК, но "зажала" деньги на залог Видео
18:28
В Москве рухнула часть здания института, разработавшего Крымский мост Видео
18:26
Стала известна дата Священного синода Православной церкви Украины Видео
18:00
Мокрые и голые: В Сеть залили подборку снятых в бассейне эротических фото Фото
17:58
"Бабло можно и в снег тырить": под Киевом положенный в мокрую погоду асфальт продержался 55 дней Фото
17:29
Порошенко через черный ход пришел в ЦИК и заговорил о жертвах и испытаниях Фото Видео
17:12
В Генпрокуратуре опровергли слова Луценко о завершении следствия по расстрелам на Майдане
16:54
В Сети опубликовали видео, на котором врачи скорой пытались спасти Децла Видео
16:53
"Ступеньки для гиперлупа": в Сети ужаснулись из-за разбитой железнодорожной платформы в Киеве
16:31
У Онуфрия отказали ПЦУ в праве называться Киевской митрополией
16:02
Норковые шубы и личная химчистка: в Сети высмеяли роскошную декларацию Порошенко
15:59
В Украине заработал закон, позволяющий Минобороны покупать товары военного назначения у стран НАТО
15:42
"Это все подз**бало": Виторган экспрессивно высказался о ситуации с Собчак и Богомоловым
15:40
Новый триумф Ястремской: украинка выиграла престижный турнир WTA в Таиланде Фото Видео
15:38
"Мальчик мой": Пугачева прокомментировала смерть Децла
15:14
Отец Децла прокомментировал информацию о причине смерти сына
14:49
"Овечка Долли": в РПЦ съязвили по поводу интронизации главы ПЦУ Епифания
14:26
Порошенко пообещали неожиданную встречу у входа в ЦИК
13:59
Жуткое ДТП в России: на трассе перевернулся автобус с детьми, много погибших и пострадавших Фото Видео
13:51
Шнур написал стихотворение на смерть Децла
13:28
Епифаний помянул патриарха Кирилла прямо на своей интронизации
13:23
На съезде "Народного фронта" Аваков обматерил Путина Видео
13:12
"Неудачно пообедал": Депутата обокрали в элитном ресторане Киева
12:37
В Сети напомнили о планах умершего в 35 лет Децла инсценировать свою смерть в 35 лет
12:10
Называвший Децла "лохматым чмом" рэпер отреагировал на его смерть
11:41
Филарет не явился на интронизацию Епифания: названа причина
11:30
"ТемаСисекнераскрыта": Брежнева на видео для фанатов прошлась без лифчика
11:15
В РФ пришли в бешенство из-за украинских графитовых бомб
10:54
Ну и где вы увидели достижения и "перемоги"? мнение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться