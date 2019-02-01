В РФ завели дело из-за смерти российского боевика "ЛНР" в украинской тюрьме

Российский боевик "ЛНР" Валерий Иванов / sledcom.ru

Следственный комитет РФ по Архангельской области и Ненецкому АО возбудил уголовное дело по факты смерти гражданина России Валерия Иванова в Дрогобычской исправительной колонии №40, расположенной в городе Дрогобыч Львовской области.

Тело 45-летнего россиянина, отбывавшего 12-летний срок за участие в боевых действиях в составе банд "ЛНР", доставили в город Северодвинск Архангельской области РФ.

"В ходе судебно-медицинской экспертизы установлено, что его смерть наступила в результате совокупности нанесенных телесных повреждений, составляющих тупую сочетанную травму тела", - говорится в сообщении пресс-службы СКР.

В этой связи у следственных органов РФ есть основания полагать, что смерть Иванова носит "криминальный характер и наступила в результате противоправных действий неустановленных лиц на территории Украины".

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

Напомним, ранее в МИД России заговорили об умышленном убийстве россиянина в украинской колонии.